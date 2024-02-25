بتهمة اختلاس فروقات الرواتب .. القضاء يدوّن أقوال 4 متهمين في تربية صلاح الدين

شفق نيوز/ أعلنت رئاسة محكمة استئناف صلاح الدين، يوم الأحد، أنه بناء على قرار قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المختصة بنظر قضايا النزاهة ألقي القبض على أربعة متهمين بالاختلاس في المديرية العامة لتربية المحافظة.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان اليوم أن "المتهمين يعملون في قسم تربية تكريت تسلموا مبالغ فروقات الرواتب التي تم صرفها بالاتفاق مع محاسب الدائرة خلافاً للقانون".

وأضاف أن "مبلغ الاختلاس مقداره (104,536,225)"، لافتا إلى أن قاضي التحقيق قرر توقيفهم وفقا لأحكام المادة 316 من قانون العقوبات بعد تدوين أقوالهم، فيما تم اصدار امر قبض بحق اثنين آخرين ولازالت القضية قيد التحقيق والإجراءات مستمرة فيها".