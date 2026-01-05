القضاء يعلن الإفراج عن 40275 سجينا وفق قانون العفو العام

شفق نيوز- بغداد

كشف مجلس القضاء الأعلى في العراق، يوم الاثنين، عن إحصائية جديدة حول تطبيق قانون تعديل قانون العفو رقم 27 لسنة 2016 المعدل لشهر كانون الأول الماضي، لافتا إلى الإفراج عن أكثر من 40 ألف سجين.

وذكر المجلس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "العدد الكلي للمطلق سراحهم من السجون ومراكز التوقيف بموجب قانون العفو رقم 27 لسنة 2016 المعدل لشهر كانون الأول/ديسمبر الماضي بلغ 40.275 شخصاً".

وأضاف البيان أن "عدد المشمولين من المتهمين الصادرة بحقهم أوامر قبض أو استقدام، والمكفولين والمحكومين غيابياً وصل إلى 162.084 شخصًا".

أما المبالغ المستردة، بحسب البيان، فقد بلغ مجموعها 86.527.711.627 دينارًا، أي ستة وثمانون مليارا وخمسمائة وسبعة وعشرين مليونا وسبعمائة وأحد عشر ألفًا وستمائة وسبعة وعشرين دينارا.