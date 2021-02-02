القضاء يطلق سراح ناشط متهم بالاعتداء على مقر الحزب الشيوعي في ذي قار

شفق نيوز/ أعلن الناشط المدني في محافظة ذي قار، ظافر السلطان، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق سراحه بكفالة مالية من قبل محكمة التحقيق في بغداد.

وذكر السلطان في حديث لوكالة شفق نيوز، أن "محكمة تحقيق الرصافة أطلقت سراحه وعضو مجلس محافظة ذي قار السابق، رشيد السراي، والناشط عزت الناشي، بكفالة مالية قيمتها 5 مليون دينار لكل متهم، بعد صدور أمر استقدام بحقهم (الثلاثة) بوقت سابق من قبل المحكمة ذاتها".

وأضاف، أن "تهمتنا تتعلق بالهجوم على مقر الحزب الشيوعي في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار في منتصف عام 2019 على خلفية إساءة النائب هيفاء الأمين لأبناء الجنوب في إحدى الندوات الاعلامية، وهو أمر لم نقم به إطلاقا".

وتابع، إن "الدعوى أقيمت من قبل شخص يدعى عبدالرضا الزهيري يعتقد انه مدير مكتب الحزب في ذي قار، وقد تم استقدامنا اليوم، وخرجنا بكفالة مالية "، لافتا إلى أن" الأمر الذي يخيفنا هو إقامة الدعوى في بغداد، رغم ان الحادث وقع بمحافظة ذي قار".

ولفت السلطان، إلى أن" أطرافاً على صلة بالحزب الشيوعي عرضت علينا الاعتذار بمقر الحزب في بغداد او ذي قار لغرض التنازل عن الشكوى، لكن العرض تم رفضه".