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القضاء يصدق اعترافات قاتل التدريسي في جامعة بابل

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-02T12:06:42+0000
القضاء يصدق اعترافات قاتل التدريسي في جامعة بابل

شفق نيوز / صدّقت محكمة تحقيق الحلة، يوم السبت، اعترافات المتهم بحادث مقتل التدريسي في جامعة بابل الدكتور علاء عباس مهدي.

وذكرت المحكمة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المجني عليه فُقد في مدينة الحلة الخميس الماضي، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم خلال أقل من أربع وعشرين ساعة من الحادث".

وأوضحت أن "الاستدلال على جثة المجني عليه، تم بدلالة المتهم الذي أقدم على ارتكاب الجريمة بدافع سرقة سيارة المجني عليه".

وأضافت أن "المتهم ستتم إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته عن تلك الجريمة، حال اكتمال الإجراءات التحقيقية".

يشار إلى أن التدريسي الدكتور علاء عباس مهدي، هو من أهالي محافظة ديالى، ويعمل أستاذاً في جامعة بابل، في مدينة الحلة، كان قد أبلغ ذووه بفقدان أثره، منذ يوم الخميس، قبل أن يتضح أنه قتل، من قبل أحد الموظفين في الجامعة، وفقاً لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية العراقية.

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