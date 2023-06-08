القضاء يصدر مذكرة استقدام بحق البلوغر (ايناس الخالدي)

شفق نيوز/ استدعى القضاء العراقي، اليوم الخميس، البلوغر والفنانة المعروفة باسم (ايناس الخالدي).

وبحسب وثيقة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز فان "رئاسة محكمة استئناف الكرخ الثالثة وجهت مركز شرطة المسبح باستقدام (ايناس مؤيد أحمد) المعروفة باسم (ايناس الخالدي)، وفق أحكام المادة (403) عقوبات".

وتأتي مذكرة الاستقدام ضمن حملة يشنها القضاء العراقي ضد أصحاب المحتويات المخلة بالذوق والآداب العامة، أو ما يعرف بالمحتوى الهابط، وأصدر فيها سابقاً احكام بالسجن ضد عدد من أصحاب هذا المحتوى.