القضاء يصدر حكما جديدا بحق "الكرعاوي" وإلزامه بغرامة مالية كبيرة جدا

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع يوم الاربعاء صدور حكم قضائي جديد بحق عضو مجلس إدارة مطار النجف المدان بقضايا فساد جواد الكرعاوي بالسجن لمدة سنتين مع فرض غرامة مالية كبيرة عليه وبالعملتين الدولار الأمريكي والدينار العراقي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه: هذا اليوم وبناء على تحقيقات لجنة مكافحة الفساد والجرائم الخطيرة صدر الحكم الثالث على المدان جواد عبدالكاظم علوان الكرعاوي عضو مجلس ادارة مطار النجف سابقًا عن قضية التضخم المالي له بالآتي:

١. الحكم على المتهم. جواد عبدالكاظم علوان الكرعاوي بالسجن لمدة سنتين مقدارها استناداً للمادة ١٩/ ٢ - ٤ من قانون هيئة النزاهة.

٢. استرداد مبلغ ٧٠٠٠٠٠ سبعمائة الف دولار ومبلغ ١٨٠٠٠٠٠٠٠٠ مليار وثمانمائة مليون دينار عراقي.

٣. غرامة مالية مقدارها مبلغ ٧٠٠٠٠٠ سبعمائة الف دولار ومبلغ ١٨٠٠٠٠٠٠٠٠ مليار وثمانمائة مليون دينار عراقي.

ونوه المصدر إلى أنه مازالت هناك اكثر من 20 قضية تحقيقية وأخبار قيد التحقيق مع الكرعاوي.

وأفاد مصدر مطلع في مطلع شهر حزيران الجاري بصدور حكمين بالسجن لمدة 8 سنوات بحق نائب رئيس مجلس الإدارة في مطار النجف "جواد عبد الكاظم علوان هدل الكرعاوي" المعروف بـ"أبو أكثم الكرعاوي" جراء إدانته في قضيتين إحداهما تتعلق بالرشوة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن بناء على تحقيقات لجنة مكافحة الفساد والجرائم المهمة هذا اليوم صدر الحكم على المتهم (الكرعاوي) في القضية الخاصة عن جريمة الرشوة عقد إستثمار / مطار النجف وفق أحكام القرار 160 لسنة 1983 مدة الحكم بالحبس أربع سنوات.

ووفقا للمصدر فإنه تم الحكم على المتهم المذكور أعلاه عن قضية عقد المدرج الجديد في مطار النجف مدة الحكم اربع سنوات وفق احكام القرار 160 لسنة 1983 ليصبح مجموع الأحكام الصادرة بحق "الكرعاوي" 8 سنوات.

وكانت هيئة النزاهة في العراق، قد أعلنت سابقا، عن تمكنها من ضبط حالات هدر للمال العام بقيمة 600 مليون دينار (450 ألف دولار أمريكي تقريبا)، في إحدى مشاريع مطار محافظة النجف.