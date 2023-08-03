القضاء يصدر أحكاماً مختلفة بحق تجار ومروجي المخدرات في ميسان

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات ميسان يوم الخميس، احكاماً مختلفة بحق خمسة من تجار ومروجي المخدرات عن جريمة الاتجار ببيع مادة الميثيل امفيتامين المخدرة.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "ثلاثة منهم حكم عليهم بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بعدما ضبطت بحوزتهما (1) كيلو و (155) غراما، بينما تم الحكم على الآخرين بالسجن لمدة عشر سنوات بعدما ضبطت بحوزتهما (521) غراماً من المواد المخدرة بقصد الاتجار بها وترويجها بين المتعاطين".

وأضاف أن "الاحكام بحقهم تأتي وفقا لاحكام المادة 28 / اولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".