القضاء يصدر أحكاماً مختلفة بحق تاجر مخدرات ومدانين تلاعبوا بعقار لـ"مسيحية" تقيم خارج العراق

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات النجف، يوم الأحد، حكماً بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات، في حين أصدرت محكمة جنايات الكرخ حكماً بالسجن سبع سنوات بحق ثلاثة مدانين قاموا بانتحال صفة مالكة عقار من الطائفة المسيحية تقيم خارج البلاد وبيع عقارها.

وذكر بيان للقضاء العراقي ورد لوكالة شفق نيوز، أن "محكمة جنايات النجف اصدرت حكماً بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة"، موضحاً أن "المدان ضبط بحوزته أربعة آلاف قرص مخدر من مادة امفيتامين المخدرة بقصد الاتجار وبيعها بين المتعاطين".

وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لأحكام المادة 28/ اولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".

في السياق، ذكر بيان ثانٍ أن "محكمة جنايات الكرخ أصدرت حكما بالسجن لمدة سبع سنوات بحق ثلاثة مدانين عن جريمة قيامهم انتحال صفة مالكة العقار الذي تعود ملكيته إلى احد أبناء الطائفة المسيحية والمتواجدة حاليا في اميركا وتزوير المعاملة ونقل ملكيتها باسم احد المتهمين وبيعها الى اشخاص اخرين".

وأضاف أن "الحكم صدر وفقاً لأحكام المادة 290 وبدلالة مواد الاشتراك 47و48و49 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل".

من جانبها، أصدرت محكمة جنايات ميسان ثلاثة أحكام مختلفة بالحبس الشديد بحق مدان اقدم على اطلاق عيارات نارية استهدفت عجلات نقل المواد الغذائية بقصد أخذ الإتاوات.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن" الحكم الاول كان بالحبس لمدة اربع سنوات،فيما كان الحكمين الثاني والثالث بالحبس لمدة ثلاث سنوات تنفذ بالتعاقب".

وأضاف أن "هذه الاحكام تأتي استناداً لإحكام المادة 430/ 1 من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و 49 منه".