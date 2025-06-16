القضاء يسترد 4 مليارات دينار عن جريمة "احتيال مالي"

شفق نيوز/ استردت محكمة تحقيق الكرخ الثانية، يوم الاثنين، مبلغا قدره 4 مليارات دينار عراقي عن جريمة احتيال مالي.

وذكر مجلس القضاء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "تم استرداد المبلغ من شركة مخالفة للقانون للحصول على فرق سعر صرف الدولار بعمليات تحويل اموال خارج البلد بطرق احتيالية".

واضاف ان "محكمة تحقيق الكرخ الثانية وبجهود كبيرة وبإشراف من قبل قاضي اول المحكمة استردت هذا المبلغ، وأن هذه الجهود مستمرة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق بقية الشركات التي تتبع اسلوب مخالف للقانون للحصول على ارباح كبيرة وبما يضر بالمال العام".