القضاء يسترد ملياري دينار عن جريمة احتيال مالي بسعر الصرف

شفق نيوز- بغداد

أعلن القضاء العراقي، يوم الخميس، أنه استرد ملياري دينار عن جريمة احتيال مالي بسعر الصرف.

وقال إعلام القضاء، في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن محكمة تحقيق الكرخ الثانية استردت في 17 ايلول 2025 ملياري دينار عراقي عن جريمة احتيال مالي.

وأشار إلى استرداد المبلغ من شركتين مخالفتين للقانون للحصول على فرق سعر صرف الدولار بعمليات تحويل اموال خارج البلد بطرق احتيالية.

وبين البيان، أن محكمة تحقيق الكرخ الثانية وبجهود كبيرة وبأشراف من قبل قاضي اول المحكمة استردت هذا المبلغ، وأن هذه الجهود مستمرة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق بقية الشركات التي تتبع اسلوب مخالف للقانون للحصول على ارباح كبيرة وبما يضر بالمال العام.