القضاء يستدعي المدير العام الأسبق لشركة الإسمنت العراقية

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة، يوم الاثنين، عن صدور أمر استقدامِ بحقّ المدير العام الأسبق للشركة العامَّة للإسمنت العراقية لارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته.

وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن قاضي محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة أصدر أمر استقدامٍ لمدير شركة للإسمنت بعد الاطلاع على تقرير قسم التدقيق الخارجيِّ في هيئة النزاهة.

وبينت أن المتهم أقدم على ارتكاب مخالفاتٍ في عقد صيانة وتأهيل اثنين من خزانات الوقود في معمل إسمنت بادوش، أحد معامل معاونية الإسمنت الشمالية، مبينة أن سعة كل خزان تبلغ خمسة ملايين لتر.

ولفتت إلى أن المحكمة أصدرت أمر الاستقدام؛ استناداً إلى أحكام المادة 331 من قانون العقوبات العراقي.