القضاء يخلي سبيل ناشط موصلي بعد يوم من اعتقاله اثر شكوى وزارية

شفق نيوز/ اخلى القضاء العراقي، يوم الاثنين، سبيل ناشط موصلي اعتقل من قبل جهاز الأمن الوطني مساء أمس الأحد بعد شكوى تقدمت بها وزارة الثقافة والسياحة والآثار.

وقال مصدر امني في نينوى لوكالة شفق نيوز، إن "القضاء العراقي في الموصل اخلى سبيل الناشط الموصلي سعد عامر بكفالة مالية قدرها 5 ملايين دينار عراقي بعد يوم من إلقاء القبض عليه وفق مذكرة قبض قضائية وفق المادة 433 من قانون العقوبات العراقي".

وبين المصدر ان "الشكوى تقدمت بها وزارة الثقافة بتهمة التشهير على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك"، مشيراً الى أن "عملية الاعتقال تمت في الجانب الايمن من الموصل".