القضاء يحسم ملف "أوبروي الموصل" وشركة جديدة تتولى إعادة تأهيله

كشف نائب رئيس هيئة استثمار نينوى، حارث بخو، يوم الاثنين، عن حسم قضية فندق نينوى "أوبروي"، بعد كسب الهيئة الدعوى في محكمة التمييز وفسخ عقد المستثمر السابق، تمهيداً لإحالته إلى شركة جديدة لإعادة إعمار الفندق.

وقال بخو، لوكالة شفق نيوز، إن "الهيئة أنهت النزاع القانوني الخاص بالفندق بعد صدور قرار التمييز لصالحها، ما أتاح المضي بإجراءات التعاقد مع شركة من بغداد متخصصة في القطاع السياحي ولديها مشاريع مماثلة".

وأضاف أن "الهيئة دخلت حالياً مرحلة استكمال الإجراءات القانونية والإدارية لإبرام العقد"، مشيراً إلى أن "المباشرة الفعلية بالأعمال تعتمد على جدية الشركة المنفذة، إلا أن التوقعات تشير إلى بدء العمل خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر".

ويُعد فندق نينوى "أوبروي" من أبرز المعالم السياحية في مدينة الموصل، إذ أُنشئ في ثمانينيات القرن الماضي، ويتألف من أكثر من عشرة طوابق ونحو 360 غرفة، وكان من أفخم فنادق العراق قبل أن يتعرض لأضرار كبيرة خلال فترة سيطرة تنظيم "داعش".

ومرّ الفندق بمراحل مختلفة بعد عام 2003، إذ استخدمته القوات الأميركية مقراً لها، قبل أن يسيطر عليه تنظيم "داعش"، ويحوّله إلى موقع تابع له خلال سنوات سيطرته على الموصل، ثم استُخدم لفترة وجيزة كثكنة عسكرية بعد التحرير، قبل أن يُترك متضرراً بانتظار حسم ملفه القانوني وإعادة استثماره.

وبعد تحرير الموصل، أبرمت هيئة السياحة الاتحادية عقد استثمار مع إحدى الشركات الخاصة لإعادة تأهيل الفندق، غير أن محكمة بغداد التجارية قضت في أيلول/ سبتمبر 2024 بفسخ العقد بعد ثبوت مخالفات مالية وإدارية، لتعود ملكية المشروع إلى وزارة الثقافة والسياحة والآثار التي أكدت عزمها على إعادة تأهيل الفندق ضمن خططها لإحياء القطاع السياحي في المدينة.

وكان وزير الثقافة والسياحة والآثار، أحمد فكاك البدراني، قد أعلن في العام الماضي، أن مشروع فندق نينوى "أوبروي" بمدينة الموصل اكتملت إجراءاته من جانب الوزارة، مؤكداً أن وضع حجر الأساس سيتم قريباً ولن يكون خطوة إعلامية مؤقتة.