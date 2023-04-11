القضاء يحسم الجدل: لا دعوى بحق الفنان أحمد وحيد

شفق نيوز/ افاد المركز الاعلامي في مجلس القضاء الأعلى بعدم وجود دعوى ضد الفنان أحمد وحيد، لافتا الى ان القضاء يشدد على احترام الفن بمختلف صوره والتعبير عن الرأي ضمن الاطر الدستورية والقانونية.

وذكر المركز في بيان، أن القاضي المختص أوضح أنه لا توجد دعوى اصولية ضد الفنان أحمد وحيد، وان ما حصل هو ان احد المحامين قدم طلبا الى محكمة تحقيق الرصافة واشر عليه القاضي بموجب إجراء روتيني وفق السياقات الادارية المتبعة على كل طلب يقدم الى القاضي وقام المحامي بتصويره، من دون أن يراجع المحكمة او مركز شرطة معين لاستكمال إجراءات الشكوى الاصولية لغاية اليوم.

وكان المحامي أحمد شهيد الشمري، قال إنه رفع دعوى قضائية على الفنان أحمد وحيد، بتهمة الإساءة إلى مجلس القضاء الأعلى في البلاد، من خلال عرض مسلسل يبث على قناة utv الفضائية، وهو "يسخر" من القاضي الراحل (محمد عريبي)، بحسب ادعائه.