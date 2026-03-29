"بطلان الاستقالة".. القضاء العراقي يثبّت العتابي محافظاً للمثنى ويُلغي قرارات إعفائه

أصدرت محكمة بداءة السماوة، اليوم الأحد، قراراً يقضي بإلغاء قرارات مجلس محافظة المثنى المتعلقة بإعفاء المحافظ مهند العتابي من منصبه، مؤكدة استمراره في مهامه رسمياً.

وذكرت المحكمة في قرارها الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن القرارات المتخذة في الجلسة الاعتيادية السادسة و الجلسة الاستثنائية الثانية لمجلس المحافظة (المرقمة 15 و17 لعام 2026) تُعد "باطلة ومخالفة للقانون".

وأوضحت أن مبررات الحكم استندت إلى عدم صحة "طلب الاستقالة" الذي بُنيت عليه قرارات المجلس، مضيفة أن الاستقالة لم تُقدم من قبل المحافظ شخصياً أو من يمثله قانوناً، بل قُدمت عبر "وسيط" قام بسحبها لاحقاً.

وأكدت المحكمة أن طلب الاستقالة يجب أن يكون تعبيراً عن إرادة حرة وواضحة، وبخلاف ذلك لا يُعتد بها قانوناً لإنهاء العلاقة الوظيفية لأعلى رئيس تنفيذي في المحافظة.

واعتبرت المحكمة أن الإجراءات التي تلت طلب الاستقالة المشكوك بصحته "مشوبة بعيب البطلان"، مما استوجب إلغاء كل ما ترتب عليها من قرارات إعفاء.

وخلص القرار القضائي، الصادر استناداً لأحكام قانون المرافعات المدنية وقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم، إلى تحميل الجهة المدعى عليها (إضافة لوظيفتها) المصاريف وأتعاب المحاماة، معتبراً الحكم حضورياً وقابلاً للتمييز.

وكان مجلس المحافظة قد أعلن بشكل منفرد في 24 من شهر شباط/فبراير الماضي استقالة المحافظ مهند العتابي من منصبه، وذلك قبل عقد جلسة استجوابه داخل المجلس.

وفي منتصف شهر آذار/مارس الجاري انتخب المجلس أحمد منفي جودة محافظاً جديداً، خلفاً للعتابي الذي أكد حضوره إلى مبنى مجلس المحافظة تلبية لكتاب رسمي يتعلق بعقد جلسة استجواب رغم صدور أمر ولائي يقضي بإيقاف تنفيذ قرارات مجلس المحافظة المتعلقة باستقالة الأخير.