القضاء يتحرك ضد الفنانة "تيسير العراقية" بسبب "الفعل الفاضح"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، أن القضاء وجه باستقدام الفنانة "تيسير العراقية" جراء ارتكابها "الفعل الفاضح".

وكانت العراقية قد ظهرت مؤخرا في مقطع فيديو انتشر على منصات التواصل الاجتماعي، وهي تقوم بحركات مبتذلة، وإيحاءات لا أخلاقية أثارت سخط مدونين.

وقال المصدر في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن محكمة الكرخ الثالثة المختصة بقضايا النشر والاعلام وبناءً على شكوى من قبل لجنة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمة تيسير فلاح حسن الملقبة بـ(تيسير العراقية) عن جريمة الفعل الفاضح والمخل بالحياء العام.

وشنت وزارة الداخلية العراقية ومجلس القضاء الأعلى منذ مطلع العام 2023 حملة لملاحقة من اتهمتهم بنشر "محتوى هابط" في وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى إثر ذلك صدرت مذكرات قبض وأحكاماً بالسجن بحق العديد من أولئك الذين ينشرون لمثل هكذا محتوى.