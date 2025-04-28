القضاء يبرئ محافظ ذي قار من تهمة "الفعل المخلّ بالحياء"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الإثنين، بأن القضاء برئ محافظ ذي قار مرتضى الإبراهيمي من تهمة "الفعل المخل بالحياء".

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "محكمة جنح الناصرية، أصدرت قرارها ببراءة محافظ ذي قار مرتضى الابراهيمي من تهمة الفعل المخل بالحياء وفق احكام المادة 400 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل في القضية الشهيرة باسم (قضية حوراء)".

وأضاف أن "المحافظ أقر امام المحكمة بزواجه من المشتكية (حوراء) بشكل منقطع (متعة) وتم الإفراج عنه لعدم كفاية الادلة المتحصلة ضده".

وكان مصدرا أمنيا، أفاد سابقا لوكالة شفق نيوز، بأن محكمة جنايات ذي قار، قررت الإفراج عن الفتاتين ضمن القضية المعروفة بشبكة ابتزاز محافظ ذي قار المقال مرتضى الابراهيمي، وذلك بعد تنازله وشمولهما.

وأضاف أن احداهما هي المدعوة (حوراء) التي أدعى المحافظ أمام القضاء، انه متزوج منها زواجا منقطعاً ما يُعرف بـ (المتعة)".

وأضاف المصدر، أن المحافظ أبقى على شكواه بشأن تهمة الابتزاز ضد عضوي مجلس محافظة ذي قار، محمد هادي (المحافظ السابق) وعمار الركابي.