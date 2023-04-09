القضاء يبرئ الإعلامي حيدر الحمداني في قضية رفعها القزويني ضده بشأن مستشفى "الحجة"

شفق نيوز/ حكمت محكمة استئناف كربلاء، اليوم الأحد، ببراءة الإعلامي حيدر الحمداني في الشكوى التي رفعها ضده الخطيب المعروف مرتضى القزويني في قضية مستشفى "الحجة الخيري" التي أثارت جدلا واسعا مؤخراً.

وقال الحمداني في مقطع فيديو نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه مثل اليوم أمام محكمة التحقيق في كربلاء والتي حكمت ببراءته في قضية مستشفى "الحجة".

واثنى على الإجراءات التي شهدها في محكمة استئناف كربلاء من قضاة، ومحققين، معتبرا إيها حافزاً لمواصلة عمله في تعرية الفاسدين.

وخاطب الحمداني، القزويني وأسرته قائلا: إن الناس في كربلاء تعرف حقيقتكم.

وكان الحمداني قد أجرى لقاءات ومقابلات مع أحد العاملين في المستشفى وأناس مرضى قالوا إن مستشفى الحجة تم بناؤها وتوفير المستلزمات الطبية من اجهزة ومعدات بتبرعات أطلقها الخطيب مرتضى القزويني جمعها من داخل وخارج العراق إلا أن اولاده باتوا هم المسيطرين على ادارتها والمتحكم الوحيد بها، وان المؤسسة ليست خيرية كما يُشاع بل هي ربحية وتتقاضى أعلى الأجور مقابل تقديم الخدمات.

وعلى إثر ما تم عرضه قدم القزويني شكوى ضد الحمداني، واعتبر ما تم نشره محض افتراء، وان المستشفى خيرية ولا علاقة له ولأبناء بها.