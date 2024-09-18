القضاء ومجلس الدولة يؤكدان شمول محافظ البنك المركزي العراقي بالسن القانونية للتقاعد (وثائق)

شفق نيوز/ حسم مجلسا الدولة، والقضاء الأعلى، الجدل حول استمرار محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق في منصبه بعد بلوغه السن القانونية للتقاعد.

وأكد المجلسان في وثائق اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن السن القانونية للإحالة على التقاعد 60 عاماً وعند بلوغها تنتهي مهام المسؤول المكلف بها.

وبحسب الوثائق فإن مجلس النواب استوضح الموقف القانوني لاستمرار العلاق في منصبه عبر مخاطبة مجلس الدولة، والذي أكد على شمول العلاق بقانون موظفي الدولة، مشيراً إلى أنه سبق وأن كان له رأي في هذا الشأن بتاريخ 26 آب/ أغسطس 2019.

بدوره أكد مجلس القضاء الأعلى ما أقرّه مجلس الدولة بشأن شمول رؤساء الهيئات المستقلة بقانون موظفي الدولة.