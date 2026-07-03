القضاء: محتالون يستغلون قضية عدنان الجميلي لابتزاز رجال الأعمال

شفق نيوز- بغداد

كشف القضاء العراقي، يوم الجمعة، عن وجود "محتالين"، يحاولون ابتزاز رجال أعمال عبر استغلال قضية وكيل وزارة النفط المعتقل عدنان الجميلي.

وقال قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية ضياء جعفر، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "بعض المبتزين المحتالين من منتسبي عدة جهات رسمية وغير رسمية يحاولون استغلال ظروف ومجريات التحقيق الخاص بقضية المتهم الموقوف عدنان محمد حمود الجميلي/ وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية، وجماعته بالاتصال برجال الأعمال مدعين ورود أسماءهم في التحقيقات الجارية لابتزازهم".

ودعا جعفر، جميع المواطنين ورجال الأعمال خاصةً لـ"عدم تصديق هذه الأكاذيب وعدم الرضوخ إلى أي ابتزاز من هذا القبيل وإبلاغ المحكمة عن هذه التصرفات".

وأوضح أنه "تم رصد تسجيلات ومقابلات تلفزيونية في عدد من القنوات الفضائية أسند فيها ضيوف الحلقات معلومات عن التحقيقات كانت بمجملها غير صحيحة ولاتمت إلى الحقيقة بصلة"

وأكد أن "المحكمة ستتخذ أشد الإجراءات القانونية بحق مرتكبي هذه الأفعال والتصرفات الدنيئة التي تحاول تشويه جهود القضاء والحكومة والأجهزة المختصة بمكافحة الفساد".

وكان قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية ضياء جعفر، قد كشف يوم الأحد 28 حزيران/يونيو الماضي، أن التحقيقات مع وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية السابق عدنان الجميلي، قادت إلى الكشف عن تورط عدد من أعضاء مجلس النواب في استغلال موارد الدولة للدعاية الانتخابية والانتفاع من العقود الحكومية، ما أسفر عن اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم واعتقال عدد منهم، فيما أشار إلى أن إجراءات قانونية ستتحذ بحق شخصيات سياسية وأشخاص آخرين خلال الفترة المقبلة.

وكانت قوات أمنية مشتركة قد أغلقت، فجر الأحد، مداخل المنطقة الخضراء في بغداد، بالتزامن مع حملة دهم وتفتيش "غير مسبوقة" في محافظات عدة طالت منازل نواب وسياسيين ورجال أعمال، وسط أنباء عن ملاحقات قضائية بحق مسؤولين بارزين في قضايا فساد.