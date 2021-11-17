القضاء الأمريكي يوافق على ترحيل لاجئ عراقي متهم بالقتل لصالح تنظيم داعش

شفق نيوز/ أعلنت قاضية اتحادية أميركية، أن لاجئا عراقيا متهما بارتكاب جريمة قتل لصالح تنظيم داعش الإرهابي قبل مجيئه إلى الولايات المتحدة بات مؤهلا للترحيل، بسبب كذبه فيما يتعلق بوثائق الهجرة الخاصة به، وفقا لما نشرته وكالة "أسوشيتد برس".

وقالت القاضية تارا ناسيلو-ناهاس، مساعدة رئيس قضاة الهجرة، إن اللاجئ، الذي يدعى عمر، كذب خلال كتابة طلب اللجوء الخاص به للدخول إلى الولايات المتحدة.

كما خلصت إلى أنه كذب بقوله إنه لم يتعامل أو ينضم لجماعات إرهابية، ومن بينها تنظيم داعش، لكنها رفضت مزاعم أخرى تفيد بأنه دعم أو شارك في نشاط إرهابي، أو قام بإيذاء شخص آخر.

وخلصت ناسيلو-ناهاس أيضا إلى أن أمين تعامل مع ابن عم له اتضح أنه عضو في "جماعة إرهابية مسلحة".

وقالت القاضية إن الحكومة أثبتت أنه كذب عندما قال إن والده قتل بالرصاص، علاوة على ادعائه الكاذب بأن شقيقه اختطف.

وأوضحت أنه وبناء على توصية الحكومة، يجب ترحيل أمين إلى العراق أو إلى تركيا، آخر بلد كان فيه.

ويقول محامو أمين إنه سيواجه الإعدام على الأرجح حال إعادته إلى العراق، فيما رفض قاض فيدرالي آخر في مدينة ساكرمينتو السماح بترحيله في أبريل الماضي.

وقال القاضي الأميركي، إدموند برينان، إن الأدلة التي وجدت على هاتف أمين تظهر أنه كان في تركيا خلال جريمة القتل التي وقعت عام 2014.