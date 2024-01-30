القضاء الأعلى يصدر توضيحا بشأن تزايد حالات الانتحار في العراق

شفق نيوز/ نفى مجلس القضاء الأعلى، يوم الثلاثاء، تزايد حالات الانتحار منذ العام 2015 وحتى العام 2022، مبيناً أن ما يتم تداوله على بعض القنوات التلفزيونية أرقام منافية للحقيقة.

وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "ما تم تداوله في احدى القنوات الفضائية بخصوص تزايد موضوع حالات الانتحار، هي أرقام غير دقيقة وغير صحيحة ومنافية للحقيقة، بعدما ذكر وعلى لسان احد الضيوف أن حالات الانتحار تزايدت من عام 2015 إلى 2022".

وبيّن أنه "لا توجد أية إحصائية رسمية لعام 2015 صادرة من قبل مجلس القضاء الاعلى بعدما تمت الاشارة في البرنامج التلفزيوني أن الاحصائية في السنة المشار إليها سجلت (376) حالة انتحار، كما ذكر في هذا البرنامج أن احصائية عام 2022 سجلت (1073) حالة، في حين أن الاحصائية الرسمية الصادرة من قبلنا بلغت (476) حالة وهي تختلف عما تم ذكره في البرنامج التلفزيوني".

ودعا المركز، "وسائل الإعلام كافة، المرئية والمسموعة والمقروءة إلى توخي الحذر في نقل أي معلومة والاعتماد على الموقع الرسمي لمجلس القضاء الاعلى والصفحات الرسمية (الفيس بوك- منصة X - تيليجرام) تحت اسم (إعلام القضاء)".