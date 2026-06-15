القضاء العراقي يلزم الكربولي ومسؤولين سابقين برد مليار دينار و250 ألف دولار للهلال الأحمر

شفق نيوز - بغداد

كشفت وثيقة قضائية، اليوم الاثنين، عن صدور حكم يقضي بإلزام رئيس جمعية الهلال الأحمر العراقي الأسبق والنائب الأسبق جمال ناصر دلي الكربولي، ومسؤولين سابقين في الهيئة، برد مبالغ مالية تتجاوز المليار دينار و250 ألف دولار أمريكي لصالح الجمعية.

ووفقاً للوثيقة الصادرة عن محكمة استئناف بغداد/ الكرخ بصفتها الأصلية، فقد قضت المحكمة بإلزام المدعى عليهم؛ كل من جمال الكربولي، وسعيد إسماعيل حقي، وناظر محمد جواد كاظم (الذين تولوا سابقاً إدارة الهيئة)، بالتكافل والتضامن، بتأدية مبلغ قدره (1,007,773,900) دينار عراقي إلى رئيس جمعية الهلال الأحمر العراقي إضافة لوظيفته.

كما تضمن الحكم إلزام المسؤولين السابقين بدفع مبلغ (250,000) دولار أمريكي، تعويضاً عن قيمة الأضرار التي لحقت بالجمعية جراء الأخطاء المالية والإدارية والقانونية المرتكبة من قبلهم في مستشفى الطفل التابع لها إبان فترة إدارتهم.

وأشارت الوثيقة إلى أن الحكم جاء بناءً على تقرير هيئة الخبراء السبعة الذي أثبت وجود أخطاء في احتساب قيمة الأثاث ورواتب الموظفين وتقارير بناية المستشفى، مؤكدة أن الحكم صدر حضورياً وبشكل قابل للطعن التمييزي.

ويأتي نشر هذه الوثيقة بالتزامن مع أحكام قضائية أخرى صدرت مؤخراً بحق الكربولي لصالح رئيس جمعية الهلال الأحمر العراقي إضافة لوظيفته.