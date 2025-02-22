القضاء العراقي يوجه بملاحقة مبتزين لهيئة الاستثمار

شفق نيوز/ وجّه رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم السبت، المحاكم المتخصصة بقضايا النزاهة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق محاولات ابتزاز تتعرض لها الهيئة الوطنية للاستثمار.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر محمد مكية، رفقة مدير عام الدائرة القانونية في الهيئة سرى علاء حسين، وفقا لما أعلنه المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى.

وقال البيان إنه تم بحث اجراءات القضاء في توفير الحماية القانونية لعمل الهيئة، والحد من محاولات الابتزاز التي يمارسها البعض عبر التصريحات الإعلامية وطرح معلومات غير صحيحة بقصد تمرير مصالحهم الخاصة في الهيئة.

هذا وأوعز رئيس المجلس، إلى المحكمة المختصة بقضايا هيئة النزاهة ملاحظة ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية إزاء هذه الممارسات غير القانونية، مؤكدا على اهمية دعم الهيئة لتشجيع الاستثمار في العراق سواء من الشركات الوطنية أو الأجنبية.