القضاء العراقي يوجه باتخاذ إجراءات بحق قناة فضائية بسبب المحتوى الهابط

شفق نيوز/ وجّه القضاء العراقي، يوم الأحد، هيئة الإعلام والاتصالات باتخاذ الإجراءات القانونية بحق قناة "سامراء" الفضائية على خلفية المحتوى الهابط.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "محكمة الكرخ المختصة في قضايا النشر والإعلام، أرسلت إشعاراً إلى هيئة الإعلام والاتصالات لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحق قناة سامراء الفضائية ومقدم البرنامج أثير التميمي وفق صلاحياتها المنصوص عليها في قانون الهيئة".

وفي وقت سابق، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن القضاء العراقي اتخذ إجراءات قانونية بحق المدعو "علي الجنوبي" بتهمة المحتوى الهابط.

وقال المصدر إن "إجراءات القضاء العراقي بحق (علي الجنوبي) جاءت بعد جهود من لجنة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية".

وكان على الجنوبي، الذي يقدم نفسه شاعراً شعبياً، قد أثار موجة استياء بعد ظهوره على قناة سامراء، في أحد البرامج الشعرية، وتحدث عن دخوله بعلاقة "حب" مع شاب، الأمر الذي فجر حالة غضب وسخرية على منصات التواصل الاجتماعي.