القضاء العراقي يوجه باتخاذ الإجراءات القانونية بحق ملحقي الضرر بالاقتصاد الوطني

شفق نيوز/ وجه رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، يوم الجمعة، كافة محاكم التحقيق باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يرتكب فعل يسبب الضرر بالاقتصاد الوطني.

وذكر إعلام القضاء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى وجه كافة محاكم التحقيق باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يرتكب فعل يسبب الضرر بالاقتصاد الوطني سواء من تجار العملة الأجنبية أم التجار المحتكرين للبضائع والسلع الغذائية والسلع الضرورية التي يحتاجها المواطنون يوميا".

ودعا رئيس مجلس القضاء وزارة الداخلية وجهاز الامن الوطني للإيعاز إلى "مديريات الشرطة المختصة ومفارز الامن الوطني التنسيق مع السادة القضاة واعضاء الادعاء العام كلا حسب اختصاصه المكاني بإجراء جولات تفتيشية لمحلات بيع الجملة وأماكن بيع العملة الأجنبية لضبط المخالفين للقانون بالجرم المشهود".

واليوم الجمعة، تظاهر عدد من المواطنين، في ساحة التحرير، وسط بغداد للمطالبة بتخفيض سعر الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي.

ووثقت كاميرا وكالة شفق نيوز تواجد عدد من المواطنين في الساحة وهم يرددون شعارات مناوئة لارتفاع سعر الدولار ووصوله لمستويات غير مسبوقة.