القضاء العراقي ينقض قرار حبس الناشط "حيدر الزيدي" ويعيد محاكمته.. وثائق

شفق نيوز/ قررت محكمة التمييز، يوم الأحد، نقض قرار حبس الناشط "حيدر الزيدي" واعادة الدعوى الى الجنايات لإعادة محاكمته.

وأظهرت وثائق رسمية تحصلت عليها وكالة شفق نيوز، ان "محكمة التمييز نقضت الحكم الصادر بحق المواطن حيدر حميد، الذي تم الحكم عليه بالحبس لثلاث سنوات بتهمة الاساءة الى هيئة الحشد الشعبي، وقررت اعادة الدعوى الى محكمة الجنايات لإعادة محاكمته مجددا".

وفي 19 كانون الأول 2022، تنازل رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، عن دعوى قضائية رفعها ضد الناشط المدني حيدر الزيدي.

وكانت محكمة جنايات الرصافة في العاصمة بغداد أصدرت، حكماً على الناشط "حيدر حميد" بالسجن 3 سنوات بعد رفع دعوى قضائية ضده بتهمة الإساءة لنائب رئيس هيئة الحشد الشعبي السابق ابو مهدي المهندس.

وكان الناشط حيدر حميد، قد نشر عبر حسابه الخاص في موقع فيسبوك، أن قوة من أمن الحشد قد اعتقله اسبوعين بعد منشور يخص نائب رئيس هيئة الحشد السابق ابو مهدي المهندس، ما اعتبرته مؤسسة الحشد اساءة لها، ورفعت دعوى قضائية ضده.