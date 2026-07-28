في قرار جديد.. القضاء يلزم عالية نصيف بتعويض مسؤول بالداخلية عن "التشهير"

شفق نيوز - بغداد

أفاد مصدر قضائي، اليوم الثلاثاء، بأن الهيئة الاستئنافية المدنية في رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ أصدرت حكمًا يقضي بإلزام عضو مجلس النواب المعتقلة بتهم تتعلق بالفساد عالية نصيف جاسم بدفع تعويض مالي جديد إلى المشاور القانوني في وزارة الداخلية حسين يوسف التميمي، بعد ثبوت مسؤوليتها المدنية عن الأضرار التي لحقت به نتيجة الإساءة والتشهير أثناء ممارسته واجباته الوظيفية وفقًا للأصول القانونية.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن هذا القرار يُكرّس مبدأً قضائيًا راسخًا مفاده أن أداء الواجب الوظيفي لا يجوز أن يكون سببًا للاستهداف أو الإساءة أو التشهير، وأن القانون يوفر الحماية الكاملة لكل موظف أو مكلف بخدمة عامة يلتزم بواجباته وفق أحكام القانون، مع ضمان حقه في ملاحقة كل من يتجاوز على حقوقه أو مكانته الوظيفية.

وأكد أن التعويض المدني ليس مجرد جبر للضرر، بل هو تطبيق لمبدأ المسؤولية القانونية وترسيخ لهيبة الدولة وصون لكرامة الوظيفة العامة.

يأتي هذا بالتزامن مع إصدار محكمة الكرخ المختصة، في أواخر شهر حزيران/يونيو الماضي، حكمًا مدنيًا بإلزام النائب عالية نصيف جاسم بدفع تعويض مالي إلى المشاور القانوني في وزارة الداخلية حسين يوسف التميمي.

وجاء ذلك على خلفية ما انتهت إليه المحكمة من ثبوت المسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن العبارات التي صدرت بحق المدعي عبر وسائل الإعلام، والتي رأت المحكمة أنها ألحقت ضررًا بسمعته ومكانته الوظيفية ومركزه الاجتماعي، بسبب تنفيذه واجباً أصولياً وفقاً لقرار قضائي بإلقاء القبض على ابن شقيقها بالجرم المشهود.