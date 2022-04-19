القضاء العراقي يقضي بحبس "محتال" أوهم ضحاياه باستثمار أموالهم في البورصات العالمية

شفق نيوز/ أصدر القضاء العراقي، يوم الثلاثاء، احكاماً بالحبس على مالك شركة يدعي التعامل في البورصات العالمية.

وأبلغ مصدر وكالة شفق نيوز، أن "المدان كان يعمل في شركة وهمية تحت عنوان unique finance ويدعي أن شركته مختصة بالتسويق الشبكي وتداول العملات و الأسهم في البورصات العالمية".

واضاف أن "المدان وهم المستثمرين باستثمار اموالهم في البورصة العالمية وتمكن بذلك من الاستحواذ على المبالغ المالية وأنه استخدم طرقاً احتيالية للإيقاع بضحاياه حيث كان يدعو الأشخاص لإعطاء محاضرات في أحد المطاعم واقناعهم في تشغيل أموالهم في الشركة الوهمية غير المرخصة".

ولفت المصدر الى أن "ظروف هذه القضية ووقائعها تمثل تعدداً حقيقياً لجرائم عديدة ارتكبها المحكوم أوقات وفترات زمنية متباعدة، كما أن أحكام متعددة صدرت بحق المدان بعدد مقدمي الشكاوى ضده من ضحايا كذبة التداول بالبورصات العالمية".