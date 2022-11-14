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القضاء العراقي يقضي بجريمتي اغتصاب بنت قاصر وتسريب اسئلة وزارية

Category: مجتـمع

Date: 2022-11-14T09:55:02+0000
القضاء العراقي يقضي بجريمتي اغتصاب بنت قاصر وتسريب اسئلة وزارية

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات واسط، يوم الإثنين، حكماً بالسجن المؤبد بحق متهم بـ"خطف بنت قاصر واغتصابها"، في وقت حكمت فيه جنايات الكرخ في العاصمة بغداد بالحبس الشديد بحق مسربي اسئلة الامتحانات الوزارية للثالث المتوسط.

وأبلغ مصدر قضائي وكالة شفق نيوز، أن "محكمة جنايات واسط أصدرت حكما بالسجن المؤبد بحق متهم من سكنة محافظة البصرة اعترف باستدراج وخطف بنت قاصر من مواليد ٢٠٠٦ من سكنة محافظة واسط وممارسة الفعل الجنسي معها في محافظة البصرة بعدما تعرف عليها في مواقع التواصل الاجتماعي برنامج التيك توك".

في السياق، أصدرت محكمة جنايات الكرخ حكماً بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات بحق مجرمين اثنين لقيامهم بتسريب الاسئلة الوزارية للصف الثالث المتوسط لعام 2022 .

وذكر بيان للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المجرمين قاما بتسريب اسئلة الامتحانات المدرسية للصف الثالث المتوسط عام 2022".

وأضاف أن "الحكم بحق المجرمين يأتي وفق أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 132 لسنة 1969 / الفقرة اولاً /1و2 منه وبدلالة مواد الاشتراك 47و48و49 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 واستدلالاً بأحكام المادة 132/ 3 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969".

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