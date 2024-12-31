القضاء العراقي يقرر السماح لأطباء الأسنان ممارسة التجميل اللاجراحي

شفق نيوز/ أعلنت نقابة أطباء الاسنان في العراق، يوم الثلاثاء، عن قرار قضائي يسمح لأطباء الأسنان من ممارسة عمليات التجميل اللاجراحي.

وقالت في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن القضاء العراقي أنصف حقوق أطباء الأسنان في ممارسة التجميل اللاجراحي، مبينة أن محكمة القضاء الإداري أصدرت قرارها بإلغاء اعمام وزارة الصحة الذي منع أطباء الأسنان كافة من ممارسة التجميل اللاجراحي ضمن تخصصهم.

وثمنت النقابة، القرار الذي عدته إنصافاً لحقوق أطباء الأسنان، واشادت بدور رئيس الوزراء في توجيهاتهِ، ووزير الصحة طيلة فترة إجراءات المحكمة.

وشددت على أنها لن تسمح لأي طرف بشـرخ العلاقة المهنية بين النقابة ووزارة الصحة، مشيرة الى أن أطباء الأسنان قد نالوا حقوقهم.

كما شددت على اتباع التعليمات والضوابط وعدم تجاوزها ومحاسبة المخالفين حساباً شديداً.

وكانت المحكمة الإدارية العليا، أصدرت منتصف الشهر الجاري، قراراً يقضي بإلغاء الأمر الولائي الذي تقدمت به نقابة أطباء الأسنان، والذي طالبت فيه بالسماح لأطباء الأسنان بممارسة حقن "الفيلر والبوتكس والميزوثرابي" أو المواد الأخرى المستخدمة في مجال التجميل.

وأشار مصدر في نقابة الاطباء حينها، إلى أن القرار يقضي بإيقاف الإجراءات لحين حسم الدعوة.

وكانت وزارة الصحة العراقية قررت في 6 أيار/ مايو 2024 منع أطباء الأسنان، من حقن "الميزو، والفيلر، والبوتكس" وغيرها في مراكز التجميل كافة.