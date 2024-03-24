القضاء العراقي يقرر اعادة عرض مسلسل "عالم الست وهيبة" الجزء الثاني

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع، يوم الأحد، أن القضاء العراقي قرر إعادة عرض مسلسل "عالم الست وهيبة" بجزئه الثاني بعد الجدل واللغط الذي أُثير حوله.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "محكمة بداءة الاعظمية قررت الغاء الامر الولائي الخاص بإيقاف مسلسل عالم الست وهيبة الجزء الثاني بعد تقديم الشركة المنتجة للمسلسل الوثائق والتعاقدات اللازمة بينها وبين المؤلف صباح عطوان".

وكان نقيب الفنانين العراقيين جبار جودي قد دعا، أمس السبت، القضاء الأعلى، إلى إعادة النظر بالحكم الصادر بإيقاف عرض المسلسل العراقي عالم الست وهيبة الجزء الثاني، معتبراً القرار "مجحفاً بحق 400 ممثل وفني".

وأصدر القضاء العراقي، يوم الاثنين من الأسبوع الماضي، أمراً ولائياً بإيقاف مسلسل "عالم الست وهيبة" الجزء الثاني الذي تبثه فضائية "utv".

وأكد المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في حينها، أن "الأمر الولائي الصادر عن محكمة بداءة الأعظمية بإيقاف عرض مسلسل (عالم الست وهيبة) جاء بناء على الدعوى المقامة من قبل المؤلف صباح عطوان على الشركة المنتجة للمسلسل وقناة (utv)".

وبين أن "المؤلف طالب بإيقاف عرض المسلسل لأنه لم يحصل على مستحقاته المالية باعتبارها حقوق مؤلف، وأن القرار صدر استناداً لأحكام المادة 46 /5 من قانون حق المؤلف قابل للتظلم من الطرف المتضرر في الدعوى أمام نفس المحكمة".

وكان السيناريست صباح عطوان، قد صرح سابقاً بأنه سيقاضي الجهة المنتجة للمسلسل "عالم الست وهيبة" الجزء الثاني، بسبب مشكلات في تعديل السيناريو.

يذكر أن ديوان الوقف الشيعي، قد أعلن قبل أيام، عن اتخاذه إجراءات دستورية وقانونية تجاه الإساءة إلى الرموز الدينية في الأعمال الدرامية، وذلك بعد مطالبات نيابية بوقف مسلسل درامي عراقي يحمل عنوان "عالم الست وهيبة".

ويطالب نواب، بإيقاف بث المسلسل العراقي "عالم الست وهيبة"، حيث رأوا في شخصيات المسلسل إساءة للرموز الدينية، ومقتبسة من حزب "البعث" المحظور في البلاد.