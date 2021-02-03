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القضاء العراقي يقبض على مسؤولين وموظفين نفطيين

Category: مجتـمع

Date: 2021-02-03T10:02:46+0000
القضاء العراقي يقبض على مسؤولين وموظفين نفطيين

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الاربعاء، عن القاء القبض على ددٍ من المسؤولين والمُوظَّفين في شركة توزيع المُنتجات النفطيَّة في محافظة واسط، على خلفيَّة شبهادت اختلاس كمياتٍ كبيرةٍ من موادّ زيت الغاز والبانزين والنفط.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وبمعرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة تنفيذ أوامر القبض الصادرة عن القضاء وتمَّت بإشراف جهات إنفاذ القانون بالمُحافظة، أفادت في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بـ"تمكُّن ملاكات مكتب تحقيق الهيئة بالمُحافظة من تنفيذ أوامر القبض والتحرّي الصادرة بحقّ (١٣) مسؤولاً ومُوظَّفاً في شركة توزيع المُنتجات النفطيَّة في المحافظة".

وتابعت الدائرة أنَّ "أوامر القبض والتحرّي الصادرة جاءت استناداً إلى أحكام المادة (٣١6) من قانون العقوبات العراقي؛ وذلك على خلفيَّة الدعوى التي تتعلق باختلاس (٣٦١٦٣٠) ألف لتر من زيت الغاز، و (٩٩٧٥٠) لتر من البنزين، و (٧٣٩٤٨)  ألف لتر من النفط".

وكشفت أن "أوامر القبض التي تم تنفيذها شملت مسؤولين وموظفين في الشركة،  من بينهم مديرون  وعدد من مديري الأقسام والشعب ورؤساء اللجان الحاليين والسابقين وعدد آخر من  الموظفين، إذ تم تسييرهم إلى السيد قاضي التحقيق المختص؛ الذي قرَّر تكفيلهم بكفالةٍ ماليَّةٍ مقدارها (25) مليون دينار لكل واحد منهم".

وكانت الهيئة قد أعلنت مطلع الشهر الجاري عن تمكنها من ضبط (5) مسؤولين في شركة توزيع المنتجات النفطيَّة  بكركوك؛ لتسبُّبهم بهدر (2.5) ملياري دينار.

 

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