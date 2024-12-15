القضاء العراقي يفرج عن ممزق صورة "سليماني والمهندس" في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي، يوم الأحد، أن محكمة استئناف ديالى قررت اطلاق سراح شاب اقدم على تمزيق صورة مشتركة للجنرال الإيراني السابق قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي "ابو مهدي المهندس" وسط مدينة بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، انه تم تدوين أقوال الشاب بإشراف رئيس محكمة استئناف ديالى والتحقيق في قضية تعرضه للضرب المبرح الذي ترك آثاراً في مناطق مختلفة من جسمه.

واعتقلت السلطات الأمنية العراقية أمس السبت شابا بتهمة تمزيقه صور قاسم سليماني والمهندس في شارع الطابو وسط مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى.

وأصدرت قيادة شرطة ديالى، ليلة السبت الأحد، بياناً توضيحياً حول تلك الحادثة التي أثارت جدلاً واسعاً في المحافظة.

وأكدت القيادة في بيانها، أن الإجراء الذي اتخذته مفارز شرطة النجدة بحق المتهم جاء بناءً على قانونية الإجراء، وحساسية الموقف، خشية حدوث ردود أفعال سلبية.

وأضافت أن التحقيقات الأولية كشفت عن معاناة المتهم من اضطرابات نفسية، وهو ما أكدته إفادات ذويه.

ونفت شرطة ديالى تعرّض المتهم للتعذيب، مؤكدة أن الصورة المتداولة له وهو مقيد بالأصفاد قديمة، وأن التقييد تم بناءً على طلب ذويه.