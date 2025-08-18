القضاء العراقي يغلق ملف الطبيبة بان زياد: الحادث انتحار

شفق نيوز- بغداد

قرر مجلس القضاء الأعلى، يوم الاثنين، إغلاق ملف التحقيق بحادثة الطبيبة البصرية بان زياد، لافتاً على أن الحادث كان انتحاراً.

وأوضح المجلس، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "رئاسة محكمة استئناف البصرة أرسلت إلى مكتب رئيس المجلس القرار الخاص بوفاة الطبيبة بان زياد، والذي اتضح من خلال حيثيات القرار أن الحادث انتحار، لذا تم غلق التحقيق".

وبين المجلس، أن والد الطبية بان ووالدتها، وشقيقتها، وخالها وزوجة خالها وابن خالها وشقيقها يؤكدون أن ابنتهم قد انتحرت بسبب ضغوط نفسية قاهرة، لافتاً إلى أن "الطبيبة كانت تعاني من الاكتئاب وشُخّصت حالتها لدى أطباء مختصين بالأمراض النفسية في بغداد".

وأشار إلى أن "الطبيبة كانت تحت العلاج بعقار (بوبروبيون) المستخدم في علاج الاكتئاب المزمن، والأطباء أكدوا أن المرض قد يعرّض المريض إلى الانتحار في حال عدم الانتظام على العلاج أو الاستسلام للأفكار السلبية، والتقرير الطبي بيّن أن الراحلة طلبت علاجًا طبيًا من مصحة أهلية في البصرة".

ولفت مجلس القضاء الأعلى، إلى أن إفادات الشهود والمعنيين مصطفى ناجي صفاء (أحد المقرّبين) أكد أن بان أخبرته بمرورها بحالة اكتئاب وأفكار انتحارية وذكر أنها كانت تفكر بالانتحار مرات سابقة، كما أن إفادات أشخاص آخرين ذكرت وجود خلافات صوتية متبادلة بين الطبيبة والمتهم "عمر ضاحي" وتضمنت محادثات صوتية ما تزال مخزنة على جهاز "دي.في.آر".

وتحولت وفاة الطبيبة العراقية الشابة والمعروفة، بان زياد طارق، لقضية رأي عام في مدينتها البصرة، إذ سرعان ما انضم إليها عراقيون من مختلف أنحاء البلاد، للتشكيك في رواية انتحارها والمطالبة بتحقيق مستقل في تهمة قتل.

وفارقت الدكتورة بان، والتي كانت تقدم محتوىً طبيًّا في مواقع التواصل الاجتماعي، الحياة في منزل أسرتها في البصرة يوم الاثنين قبل الماضي (4 آب).

ومما زاد من غموض وفاة "بان"، هو روايات زملائها بكونها لم تكن تعاني أيَّ مشاكل نفسية، بينما زادت تسريبات من تقرير الطب الشرعي للوفاة من تلك الشكوك بسبب طبيعة الجروح في جثة الراحلة.

وتتصدر القضية اهتمامات وسائل الإعلام المحلية، حيث ظهر زملاء للطبيبة بان، ومتعاطفون مع الراحلة، في محطات التلفزة العراقية للرد على رواية العائلة التي تتمسك بكون ابنهم ماتت منتحرة.

واكتفت وزارة الصحة ونقابة الأطباء في العراق حتى الآن، بنعي الطبيبة الراحلة، وتنظيم تأبين لها، فيما قالت شرطة محافظة البصرة إنها ستعلن نتائج التحقيق في حال اكتمالها.