القضاء العراقي يعيد أكثر من 13 مليار دينار لحساب التقاعد

شفق نيوز / أعلنت رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ/ محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة، يوم الاثنين، إعادة مبلغ مقداره 13.6 مليار دينار عراقي.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المبلغ أعيد لحساب هيئة التقاعد الوطنية/ صندوق تقاعد موظفي الدولة من أحد شركات الدفع الإلكتروني الخاص بالمبالغ المتجمعة في ميزان المراجعة الناشئة عن تسديدات محفظة التقاعد الاستثمارية المستحقة لهيئة التقاعد الوطنية".