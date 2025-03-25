القضاء العراقي يعيد عمر الكروي لرئاسة مجلس ديالى (وثيقة)

شفق نيوز/ أصدرت محكمة القضاء الإداري، يوم الثلاثاء، أمراً ولائيًا بإعادة عمر الكروي إلى منصب رئيس مجلس محافظة ديالى، في قرار هو الثاني من نوعه خلال الأشهر الماضية.

جاذاء ذلك، بحسب كتاب صادر عن رئيس محكمة القضاء الإداري، عثمان العبودي، ورد لوكالة شفق نيوز، ليكون ردًا رسمياً وجديداً على جلسة إقالته.

وقد يقتح هذ التطور الباب أمام متغيرات جديدة خلال الأيام المقبلة.

وصوّت مجلس محافظة ديالى، يوم الأحد الماضي، على إقالة رئيسه عمر الكروي خلال جلسة استجوابه، ليُنتخب لاحقًا نزار اللهيبي رئيسًا جديدًا للمجلس.

وجاءت الإقالة بعد تصويت 12 عضوًا لصالح القرار، وسط انتقادات سياسية واتهامات بوجود ضغوط لتغيير رئاسة المجلس.

وأدى نزار اللهيبي، أمس الاثنين، اليمين القانونية لتولي مهامه رسمياً رئيساً لمجلس محافظة ديالى.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز أن اللهيبي باشر بمهامه عقب أدائه القسم القانوني، ليبدأ مهامه على رأس المجلس في المرحلة المقبلة.