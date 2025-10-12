القضاء العراقي يعيد صدام حسين إلى السباق الانتخابي.. وثيقة

شفق نيوز- بغداد

قررت الهيئة القضائية للانتخابات في مجلس القضاء الأعلى قبول الطعن المقدم من مرشح تحالف "العزم" في محافظة كركوك صدام حسين حبيب عبد النعيمي ضد قرار مجلس المفوضين القاضي باستبعاده من خوض الانتخابات، وألغت بذلك قرار الاستبعاد وأعادت المرشح إلى المشاركة في السباق الانتخابي.

وجاء في القرار الصادر عن الهيئة القضائية للانتخابات، برئاسة القاضي فؤاد حسن فؤاد وعضوية القاضيين أحمد علي خلف وجليل عدنان خلف، أنها بعد التدقيق والمداولة القانونية رأت أن قرار مجلس المفوضين المرقم (69) في 10 تشرين الأول 2025 خالف أحكام القانون والتعليمات النافذة، الأمر الذي استوجب نقضه وإعادة النظر فيه.

وأضاف القرار أن الهيئة القضائية استندت في حكمها إلى قانون انتخابات مجلس النواب رقم 9 لسنة 2020 المعدّل، وقانون الهيئة الوطنية العليا المستقلة للانتخابات رقم 11 لسنة 2007 المعدّل، مؤكدة أن استبعاد المرشح لم يستند إلى مبررات قانونية كافية، وبالتالي يُعاد إدراجه ضمن قوائم المرشحين في محافظة كركوك.

وبناءً على ذلك، قررت الهيئة القضائية للانتخابات إلغاء قرار المفوضية العليا القاضي بالاستبعاد، وإعادة المرشح صدام حسين حبيب عبدالشعبي إلى الترشح، مع تبليغ مجلس المفوضين باتخاذ الإجراءات الأصولية اللازمة لتنفيذ القرار.

ويعد هذا القرار من أبرز الأحكام الصادرة مؤخراً عن الهيئة القضائية للانتخابات ضمن متابعتها للطعون المقدمة من المرشحين، والتي تهدف إلى ضمان تطبيق القانون وصون الحقوق الانتخابية لجميع المشاركين في العملية الديمقراطية.

وكان سفيان النعيمي، أمير السادة النعيم في العراق، قد أعرب عن أسفه واستغرابه من قرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات القاضي باستبعاد المهندس "صدام حسين" النعيمي من خوض السباق الانتخابي في محافظة كركوك، مؤكداً أن التهم الموجهة إليه “لا تمت للحقيقة بصلة”.