القضاء العراقي يعلن ضبط 27 مليار دينار في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية

شفق نيوز- بغداد

أعلن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، يوم الأحد، ضبط 27 مليار دينار عراقي في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية المتهم الموقوف، عدنان الجميلي، والاطراف المتورطة معه.

وقال القاضي المختص، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه نتيجة للمتابعة الدقيقة لضبط المتحصلات المالية الناتجة عن الهدر الحاصل في المشاريع المنفذة من قبل المتهم وأطراف القضية، أسفرت عن ضبط هذا المبلغ التي كانت مخبأة لدى عدد من الأشخاص.

وأضاف أن التحقيقات مستمرة للوصول إلى جميع المتورطين.

يشار إلى أن قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية عدنان الجميلي مستمرة منذ أكثر من شهر، وطالت نواباً ومسؤولين تم اعتقالهم في مناطق متفرقة من بغداد بينها المنطقة الخضراء ضمن ما سمي "صولة الفجر" وتم بعدها ضبط المليارات من الدنانير العراقية وملايين الدولارات ومصوغات وسبائك ذهبية في بيوت ومزارع مسؤولين وسياسيين عراقيين، في حين يتوعد القضاء وهيئة النزاهة بالاستمرار باعتقال المتهمين بقضايا الفساد ضمن حملة أطلقها رئيس الوزراء علي فالح الزيدي لهذا الغرض.