القضاء العراقي يعلن إستلام 5704 متهمين من داعش

شفق نيوز- بغداد

أعلن المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي، التابع لمجلس القضاء الأعلى، يوم الجمعة، أن العدد الكلي من المنتمين لداعش، والذين تم نقلهم من سجون سوريا بلغ 5704 متهمين يمثلون 61 دولة.

‎وأشار المركز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلى أن عدد العراقيين بلغ 467 وعدد العرب 4253، فيما بلغ عدد الاجانب غير العرب 983 متهماً، أما أكثر الأعداد فكان من الجنسية السورية 3543.

‎ولفت إلى أن أبرز الجنسيات الاجنبية كانت من دول المانيا وهولندا وبلجيكا وفرنسا والنمسا واسبانيا وسويسرا والدنمارك وبولندا وروسيا واوكرانيا، إضافة إلى استراليا وكندا والولايات المتحدة وجنوب افريقيا ونيوزلندا وبولندا والمملكة المتحدة.

‎يذكر أن محكمة تحقيق الكرخ الأولى المختصة بقضايا الإرهاب، قد باشرت اجراءات الإستجواب بحق متهمي داعش، فور وصولهم لإتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم، فيما تم إنتهاء مهمة نقل جميع المتهمين إلى العراق.