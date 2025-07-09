القضاء العراقي يعلن اطلاق سراح قرابة 30 ألف سجين بموجب قانون العفو العام

شفق نيوز- بغداد

كشف مجلس القضاء الأعلى، يوم الاربعاء، عن احصائية جديدة الخاصة بتطبيق قانون تعديل قانون العفو رقم 27 لسنة 2016 المعدل.

وذكر القضاء، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "العدد الكلي للمطلق سراحهم من السجون ومراكز التوقيف بموجب هذا القانون (27974) شخصاً، فيما وصل عدد المشمولين من المتهمين الصادرة بحقهم أوامر قبض أو استقدام والمكفلين والمحكومين غيابيا هو (119315) مائة وتسعة عشر الف وثلاثمائة وخمسة عشر شخصا".

وبشأن المبالغ المستردة، أشار البيان، إلى أنها بلغت (22,374,631,195) دينارا عراقيا".