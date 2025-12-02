القضاء العراقي يعلن اطلاق سراح نحو 40 ألف سجين واسترداد 81 مليارا بقانون العفو

شفق نيوز - بغداد

أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، إحصائية جديدة الخاصة بتطبيق قانون تعديل قانون العفو، مشيرة الى اطلاق سراح نحو 40 ألف سجين واسترداد أكثر من 80 مليار دينار.

ووفقا لبيان صادر عن القضاء، فإن العدد الكلي للمطلق سراحهم من السجون ومراكز التوقيف بموجب هذا القانون 38 ألفا، و787 شخصا من المتهمين الصادرة بحقهم أوامر قبض أو استقدام والمكفولين والمحكومين غيابيا إلى 155 الفاً و 553 شخصا.

أما المبالغ المستردة فقد بَلغ مجموعها 81 ملياراً، و35 مليوناً، و490 الفا، و82 دينارا، أما المبالغ المستردة بالدولار الأمريكي، فقد بَلغ مجموعها 34 مليونا، و 347 الفا، و14 دولارا، و 44 سنتا.

وكان مجلس النواب، أقر في 21 كانون الثاني/ يناير من العام 2025، ثلاثة قوانين جدلية، وهي تعديل قانون العفو العام، وتعديل قانون الأحوال الشخصية، وقانون إعادة العقارات لأصحابها في كركوك.

ووجه رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، بعدها بأيام، بالعمل بقانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016.