القضاء العراقي يصدر أمراً ولائياً بإيقاف مسلسل "الست وهيبة"

شفق نيوز/ أصدر القضاء العراقي، يوم الاثنين، أمراً ولائياً بإيقاف مسلسل "عالم الست وهيبة" الجزء الثاني الذي تبثه فضائية "utv".

وأخبر مصدر في مجلس القضاء العراقي، وكالة شفق نيوز، بأن "الأمر الولائي بإيقاف عرض مسلسل (عالم الست وهيبة) جاء بناءً على دعوى سبقت عرضه، تقدم بها مؤلف الجزء الأول منه (صباح عطوان).

وكان السيناريست صباح عطوان، قد صرح سابقاً بأنه سيقاضي الجهة المنتجة للمسلسل "عالم الست وهيبة" الجزء الثاني، بسبب مشكلات في تعديل السيناريو.

يذكر أن ديوان الوقف الشيعي، قد أعلن قبل أيام، عن اتخاذه إجراءات دستورية وقانونية تجاه الإساءة إلى الرموز الدينية في الأعمال الدرامية، وذلك بعد مطالبات نيابية بوقف مسلسل درامي عراقي يحمل عنوان "عالم الست وهيبة".

ويطالب نواب، بإيقاف بث المسلسل العراقي "عالم الست وهيبة"، حيث رأوا في شخصيات المسلسل إساءة للرموز الدينية، ومقتبسة من حزب "البعث" المحظور في البلاد.

ويقول هؤلاء النواب، إن هناك إساءة عمدية للرموز الدينية في المسلسل الذي يعرض على قناة (UTV) العراقية، معتبرين أن اختيار شخصية (مهيدي ابو صالح) فيها إشارة واضحة تتضمن الإساءة العمدية بصيغة "الكناية والتورية" إلى شخصية الإمام المهدي وهو (الإمام الثاني عشر والأخير عند الشيعة الاثنا عشرية).