القضاء العراقي يصدر مذكرتي قبض بحق المرأتين المعتديتين على ضابط المرور في بغداد

شفق نيوز/ اصدر القضاء العراقي يوم الجمعة، مذكرتي قبض بحق المرأتين المعتديتين على ضابط المرور في منطقة الحارثية ببغداد.

واعتدت امرأتان، على ضابط برتبة رائد، في مديرية المرور العامة، ضمن منطقة الحارثية، بعد ارتكابهن مخالفة مرورية، بحسب ما أفاده مصدر أمني مساء أمس في حديثه لوكالة شفق نيوز.

وأحدثت هذه الحادثة جدلا كبيرا بعد تدخل عضو في مجلس النواب لإعاقة الإجراءات القانونية بحق المعتديتين.

وتعهدت كتلة ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي في وقت سابق من يوم الجمعة، بمحاسبة النائب بهاء النوري في حال ثبوت علاقته مع امرأتين قامتا بالاعتداء على ضابط في شرطة المرور في العاصمة بغداد حيث توعدت إحداهما الضابط باسم النائب المذكور.

ونفت وزارة الداخلية في بيان اليوم الجمعة، ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تسوية موضوع الاعتداء وتؤكد أن إجراءاتها متواصلة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما وفق أحكام المادة 230 من قانون العقوبات الخاصة بالاعتداء على موظف حكومي أثناء تأديته واجبه.