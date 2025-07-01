مذكرة قبض بحق الشاعر عبد الحسين الحاتمي بتهمة الاعتداء على المعتقدات الدينية (وثيقة)

شفق نيوز/ أصدرت رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ، مذكرة قبض بحق الشاعر عبد الحسين الحاتمي بتهمة الاعتداء على المعتقدات الدينية.

ووجهت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النشر والاعلام بحسب وثيقة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أعضاء الضبط القضائي وأفراد الشرطة بأنهم "مأذونون بالقبض على المتهم عبد الحسين هيال خضر عباس الحاتمي في محل إقامته بمحافظة ذي قار قضاء الشطرة".

وقدم الشكوى ضد الحاتمي الممثل القانوني لوزارة الداخلية العراقية بتهمة "الاعتداء علناً على المعتقدات الدينية وفق المادة 372 من قانون العقوبات العراقي المرقم 111 لسنة 1969 المعدل".

ووجهت محكمة تحقيق الكرخ ايضاً، بإحضار المتهم مخفوراً للمثول أمامها بالتهم المسندة إليه، كما هو وارد في الوثيقة.

والحاتمي شاعر شعبي شيعي ينحدر من جنوبي العراق بزر مؤخرا بقصائد يمدح فيها ائمة أهل البيت، والحشد الشعبي، والقوات الامنية وينال من الاطراف والاشخاص المعادين لهم، وقد هاجم إلادارة السورية الجديدة ورئيسها احمد الشرع في قصيدة توعد فيها من المساس بمرقد السيدة زينب بنت علي بن ابي طالب.

وقد ظهر الشاعر مؤخرا في قصيدة أعلن فيها براءته من عائشة بنت ابي بكر زوج نبي الاسلام محمد، والخلفاء الراشدين الثلاثة وهم: أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعثمان ابن عفان، مما أثار سخطاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والشعبية من المكون السني في العراق.

وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت، أمس الاثنين، أن لجنة المحتوى الهابط التابعة لها اتخذت إجراءات قانونية بحق شخصين ( امام مسجد وشاعر) قاما بنشر محتوى مخالفاً على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن خطابات طائفية وكراهية.

وذكرت الوزارة في بيان، أن اللجنة رصدت في الآونة الأخيرة وجود عدد من المسيئين ممن يروّجون لخطابات تهدد السلم المجتمعي، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من المدعو عداي الغريري (إمام مسجد)، وعبد الحسين هيال الحاتمي (شاعر)، أمام محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النشر والإعلام.

وأكدت الوزارة أن ما صدر عن الشخصين من محتوى يتعارض مع القوانين النافذة ويهدد النسيج الوطني، داعية المواطنين إلى توخي الحذر والامتناع عن نشر أو تداول مثل هذه الخطابات التي تسيء إلى وحدة المجتمع وتثير الفتنة.

يشار إلى أن عداي الغريري امام وخطيب احد المساجد السنية في العاصمة بغداد قد ظهر في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يوزع الحلوى على المصلين بمناسبة حلول شهر محرم الحرام ويدعوهم خلالها بإظهار الفرح والبهجة، ويقول إن "هذا شهر فرح وسرور"، الأمر الذي أثار موجة غضب واسعة عند الشيعة في العراق الذين يظهرون الحزن، و يقيمون المآتم جزعاً على مقتل الإمام الحسين بن أبي طالب سبط نبي الإسلام، وذلك في واقعة الطف بالعاشر من محرم.