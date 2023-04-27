القضاء العراقي يصدر حكم الإعدام بحق أحد أخطر تجار المخدرات

شفق نيوز / أصدر القضاء العراقي، يوم الخميس، حكم الإعدام بحق تاجر مخدرات، عن جريمة المتاجرة بالمواد المخدرة في محافظة بابل.

وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، ورد لوكالة شفق نيوز، ألقي القبض على تاجر المخدرات وبحوزته المواد المخدرة.

وأضاف البيان، أن "المتهم اعترف بجلب المواد المخدرة من أحد المنافذ الحدودية، بقصد المتاجرة فيها ضمن حدود محافظات بابل وكربلاء وبغداد".

وأشار إلى أن "حكم المحكمة جاء وفقا لأحكام المادة 27 / أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".