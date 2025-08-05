القضاء العراقي يصدر حكمين بحق مدان عن جريمة الاتجار بالبشر

شفق نيوز- ميسان

أصدرت محكمة جنايات ميسان، يوم الثلاثاء، حكمين بحق مدان بالسجن لمدة خمس سنوات وشهر واحد عن كل حكم، بفعل جريمة الاتجار بالبشر.

وبحسب بيان صادر عن القضاء العراقي، ورد لوكالة شفق نيوز، أقدم المدان على بيع طفل وطفلة حديثي الولادة لقاء مبلغ مقداره خمسة عشر مليون دينار.

وأوضح البيان، أن الأحكام صدرت بحقه استنادا لأحكام المادة 6 / ثانيا من قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012 وبدلالة المواد 47-48-49 من قانون العقوبات واستدلالا بأحكام المادة 132 / 2 منه.