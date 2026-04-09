القضاء العراقي يصدر حكماً غيابياً بالسجن 60 عاماً بحق مدانين باختلاس أموال صندوق تقاعد المحامين

أعلنت نقابة المحامين العراقيين، يوم الخميس، أن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت حكمًا بالسجن الغيابي بحق مدانين اثنين في اختلاس أموال هيئة صندوق تقاعد المحامين.

وذكرت النقابة في بيان، أن الحكم صدر بما مجموعه (60) عاماً بحق المتهمين الهاربين (زيد محيي) و(ياسر محمود)، بعد إدانتهما بتلك القضية.

وأوضح البيان أن المحكمة قررت إصدار مذكرات قبض وتفتيش بحقهما، وتأكيد حجز اموالهما المنقولة وغير المنقولة، مع الزامهما باستعادة كامل المبالغ المختلسة بالتكافل والتضامن.