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حكم قضائي غيابي بالسجن سبع سنوات بحق مقرب من المرجع الصدر

Category: مجتـمع

Date: 2022-10-23T13:50:13+0000
حكم قضائي غيابي بالسجن سبع سنوات بحق مقرب من المرجع الصدر

شفق نيوز/ أصدر القضاء العراقي، اليوم الاحد، حكما غيابيا بالسجن سبع سنوات بحق شقيق محافظ البصرة الاسبق  "اسماعيل مصبح الوائلي".

وأبلغ مصدر مسؤول، وكالة شفق نيوز، إن محكمة جنايات الرصافة في بغداد أصدرت حكماً غيابياً بالسجن لمدة سبع سنوات بحق المتهم الهارب (اسماعيل مصبح الوائلي) وفق أحكام المادة ٢٢٦ من قانون العقوبات عن جريمة إهانة القوات المسلحة العراقية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي".

وفي تشرين الثاني من العام الماضي 2021، أصدر القضاء العراقي مذكرة قبض وتحري ضد شقيق محافظ البصرة الاسبق "إسماعيل مصبح الوائلي"، وفقاً للمادة 226 من قانون العقوبات العراقي.

وبحسب متابعين فأن مذكرة القبض بحق "اسماعيل الوائلي" صدرت على خلفية  اتهامه رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان بـ "التعاون مع الحرس الثوري الإيراني والفصائل المسلحة في العراق".

و"إسماعيل مصبح الوائلي" شقيق محافظ البصرة الاسبق "محمد مصبح الوائلي" الذي اغتيل اثر هجوم مسلح في العام 2012 في المحافظة، كما يعد "اسماعيل الوائلي" مقرباً من المرجع محمد صادق الصدر.

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