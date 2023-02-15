القضاء العراقي يصدر حكما بإعدام "رجل دين" مدان بقتل مدير مدرسة

شفق نيوز/ أصدر القضاء العراقي، يوم الأربعاء، حكما بإعدام "رجل دين" اعترف بقتل مدير مدرسة بالتعاون مع زوجة المجني عليه في محافظة واسط.

وأفاد مصدر لوكالة شفق نيوز، أن محكمة جنايات واسط أصدرت، اليوم، حكماً يقضي بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق "رجل دين" اعترف بارتكابه جريمة قتل مدير مدرسة في قضاء الحي بالمحافظة.

وبين أن جريمة القتل نفذها بالتعاون مع زوجة المجني عليه والتي تم الحكم عليها بالسجن المؤبد، وذلك بسبب وجود علاقة غرامية بينهما.